- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Göç Politikaları Kurulu İkinci Toplantısı"nın açılış konuşmasını yaptı.



İçişleri Bakanı Soylu: "Bu sabah 81 ilde yapılan bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Halen devam etmektedir. Şu ana kadar 72 ilde bin 9 mahrem imam gözaltına alınmıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından önemli bir adımdır."