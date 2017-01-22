- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıdaki konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da düzenlenen 134. Dönem Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Soylu: "Bu Çocuklarımızı Bu Illetten Hep Birlikte Kurtaracağız"
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıdaki konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da düzenlenen 134. Dönem Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.
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