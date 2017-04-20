Söyleşi: Yaratıcı Ekipleri Yönetmek



2017 yılında 'Yaratıcılık'başlığı altında düzenlediğimiz söyleşilerin ikincisinde yaratıcı ekiplerle çalışmanın yöneticilere ne gibi fırsatlar ve zorluklar getirdiğini tartışıyoruz. Bu söyleşimizdeki konuğumuz ise Girişimci ve Melek Yatırımcı Fırat İşbecer.



Fırat İşbecer Kimdir?



Girişimci ve aynı zamanda melek yatırımcı olan Fırat İşbecer, iş hayatında Türkiye'nin en hızlı büyüyen mobil teknoloji firmalarından Pozitron'un kurucu ortaklarından biri olarak tanınmıştır. 2014 yılında Londra merkezli Monitise firmasının Pozitron'u satın almasının ardından İşbecer, Monitise MEA bölge Managing Director'ı olarak şirketin Ortadoğu ve Afrika'daki operasyonlarını ve satış faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk melek yatırım ağlarından Galata İş Melekleri (GBA)'nin bir üyesi olarak aktif melek yatırımcılık yapmaktadır.



2006 yılında Paris'ten dönüp Pozitron'un ortakları arasına katılan İşbecer, 2006'dan sonra şirketin kısa bir süre içerisinde gelirlerini 100 kat artırmasında ve 11 farklı ülkede müşterilere sahip olmasında aktif rol oynadı. Deloitte tarafından üç yıl üst üste EMEA bölgesinin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olarak gösterilen Pozitron, hayata geçirdiği mobil çözümler ile Türkiye'nin mobil bankacılık, mobil ticaret ve mobil ödeme ekosisteminin temellerini atmış oldu.



Pozitron öncesinde Hürriyet Gazetesi'nde teknoloji konulu makaleler yazan Fırat İşbecer ayrıca SkyTurk ve Lig Radio'da da spor üzerine programlar yaptı.



Robert Kolej'den mezunu olan Fırat İşbecer, Galatasaray Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'ne devam etti. Lisans eğitiminin ardından Paris'e giderek Universite Paris-Sorbonne ve Ecole Normale Superieure ortak programı olan Jeopolitika üzerine yüksek lisans yaptı. Paris'te bir düşünce kuruluşunda araştırma görevlisi olarak kısa bir süre çalıştı.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY



Mekan Adresi : Rasimpaşa Mah., Duatepe Sok No: 61 Yeldeğirmeni



Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00



Kategori : SÖYLEŞİ: YARATICI EKİPLERİ YÖNETMEK



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır