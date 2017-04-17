SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Söylemezsem Olmaz 17 Nisan 2017
Söylemezsem Olmaz 17 Nisan 2017
Söylemezsem Olmaz 17 Nisan 2017.
17 Nisan 2017 Pazartesi 13:04
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9510803] DailyMotion.com
17 Nisan
2
10
30
Referandum sonrası Merkel'den Türkiye'ye çağrı!
Erdoğan'ın AK Parti'ye katılacağı tarih belli oldu
CHP, referandum için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
Hayranlarına büyük şok! Ertuğrul, Diriliş'e veda ediyor
HDP'nin kalelerinde seçimi etkileyen çarpıcı sonuçlar
Komutanların sandıklarından hangi sonuç çıktı?
Ankara 'Hayır' dedi, Gökçek bu tweeti attı
Erdoğan görür görmez talimat verdi: Yıpranmış, yenileyin!
Arınç'tan referandum sonrası ilk yorum
"'Evet' çıkarsa kapatırız" diyen araştırma şirketi kararını verdi
Sonuçlara efkarlanıp canlı yayında sigara istedi
Referandum sonucu Ağaoğlu'na pahalıya patladı
ABD'den Kuzey Kore'ye göz dağı: Gücümüzü test etmeyin
Dünyaca ilk, Türkiye'de tek! İlgi yağıyor
Rusya'dan referandum yorumu: Türkiye'nin iç meselesi
Çin bir Amerikalı devi daha satın alıyor!
Kılıçdaroğlu, MYK'yı acil toplantıya çağırdı
Referandum sonrası ekonomi için ilk kritik veri açıklandı!
Meral Akşener: Türkiye bu ayıbı sürdüremez
Danimarka Başbakanı'ndan referandum sonrası tepki çekecek sözler!
Survivor'da Furkan, Serhat'a resmen yalvarıyor
Hayırcılar sokağa indi, protestolar sabaha kadar sürdü
Oy pusulasından çıkan mesaj şaşkına çevirdi
Erdoğan'la görüşen F1'den kara haber geldi
Referandumda rekor kıran ülke! Almanya ve Hollanda'yı solladı
Yüzde 90'ın üzerinde 'evet' çıkan köyde herkes Erdoğan hayranı!
Balkon konuşmasına damga vuran mikrofon krizi
Milli golcünün Erdoğan mesajı ses getirdi
Önce MGK sonra kabine toplanacak! OHAL bir kez daha uzatılıyor
Federasyon, hakemin dudaklarına yapışan başkanı futboldan men etti
AK Partili Şahin'den Bahçeli'yi kızdıracak referandum analizi
8 Nisan'da silah bırakan terör örgütü dağılmıyor
Kritik maç şifresiz kanalda
Zaferin ardından Erdoğan'dan Özal'ın mezarına ziyaret
Acılı kardeşi İbrahim Erkal'ın son durumunu açıkladı
Beşiktaş'ın kalbini alıyor
Athena Gökhan'dan "evet" sevinci
Ünlü oyuncu oğlu için sevgilisini karşısına aldı!
Çalışanlar dikkat! Tatile gidene 4 gün 'yol izni'
Sandığınızdan hangi oy çıktı?
Davutoğlu sonuçları beğendi: Doğru karar!
Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı: Bu halin ne
2 çocuğunun hayatını kurtaran bakıcıya böyle sarıldı
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
Referandumun ardından HDP'li eski vekil internette alay konusu oldu
Taciz sonrası hayatını kaybeden minik kızın ailesine hapis istemi
Tevez'den 38 milyon euroluk çalım!
Dünya referandumu böyle gördü: Erdoğan, zaferini ilan etti
Altın fırladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
5 ilde tüm ilçeler 'hayır' dedi