Güvenlik görevlisi soyguncuları böyle püskürttü.



Brezilya'da postaneye giren bir şahıs, silahını güvenlik görevlisine doğrulttu. Silahı almak isteyen güvenlikçi ile soyguncu boğuşurken, bir şahıs daha ateş ederek içeri girdi. Pes etmeyen güvenlik görevlisi, bir süre daha boğuştuktan sonra şahısları püskürtmeyi başardı. Soyguncular kaçtığı sırada silahını ateşleyen güvenlikçi, şahıslardan birini yaraladı. Tüm bu yaşananlar görüntülere de saniye saniye yansıdı.



(İHA)