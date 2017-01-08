Soyguncular Parayı Az Bulunca Pompalı Tüfekle Ateş Açtı

ANTALYA'da akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen yüzleri maskeli ve silahlı 2 soyguncu, 3 bin TL'yi az bulunca pompalı tüfekle ateş açarak kaçtı. Olay, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İstasyon çalışanlarının idari ofiste oturdukları sırada motosikletli, yüzleri maskeli ve başlarında kask bulunan iki kişi bir anda içeri girdi. Ellerinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan 2 kişi, çalışanlardan üzerlerindeki tüm parayı istedi. Sadece Ali U.'nun üzerinden 3 bin TL çıkması üzerine soygunculardan biri pompalı tüfekle havaya bir el ateş açtı.



KOVALAYAN POLİS ARACI KAZA YAPTI Ateş sonucu idari ofisin tavan kısmında büyük bir delik açıldı. Kurusıkı olduğu tahmin edilen tabancayla da birkaç el ateş açan 2 kişi, motosikletle Aksu İlçesi'ne doğru kaçtı. Soygunun bildirilmesi üzerine polis, eşkalini belirlediği soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra 2 şüpheliyi motosikletle seyir halinde gören ekipler, Aksu yolu üzerinde durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına ateşle karşılık veren 2 şüpheli, sivil polis ekiplerinin aracının kaza yapmasına neden oldu. Yol kenarındaki direğe çarpan polis aracında hasar meydana gelirken 2 şüpheli gözden kayboldu. - Antalya