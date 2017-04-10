Soyguncular Girdikleri Kasap Dükkanının Sahibini ve Çalışanı Dondurucuya Kilitledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kasap dükkanına giren maskeli 2 kişi, işletmeciyi ve çalışanı darp edip derin dondurucuya kilitledi. Donmak üzere olan 2 kişi, polis ekiplerince kurtarıldı.



Olay, 4 gün önce Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde bir kasap dükkanında meydana geldi. Kasap ve restoran olarak hizmet veren işletmenin arka camını kırıp içeri giren Batman ve Vendetta maskeli iki kişi, iş yeri çalışanı H.B.'yi rehin alarak işletme sahibini çağırmasını istedi. H.B, iş yeri sahibini arayarak derin dondurucuda kilitli kaldığını söyledi. Bunun üzerine iş yerine gelen A.E, içeri girdiği sırada silahla kafasına vurularak etkisiz hale getirildi. Ellerinde silahlarla iş yeri sahibini tehdit eden şahıslar, A.E ve H.B'yi derin dondurucuya götürerek elektrikli coplar ile darp etmeye başladı. İş yeri sahibinden 500 bin TL para isteyen soyguncular, 1 hafta içerisinde parayı ayarlamasını istedi. Polise haber verildiği takdirde A.E.'yi öldürmekle tehdit eden şahıslar, iş yeri sahibinin ve çalışanın cep telefonlarını da gasp etti.



Bir süre iş yerinde kasa arayan şahıslar, daha sonra işletmeciyi ve çalışanı derin dondurucuya kilitleyerek olay yerinden kaçtı. Dükkandan gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine giren polis ekipleri, A.E. ve H.B'yi derin dondurucuda donmak üzerken buldu. Olayın ardından 27 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüpheli M.Y, H.T, A.H, R.Ö., Y.E.A, S.C. ve S.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 2 kişi Bodrum'da yakalanırken, 5 kişinin Fethiye'ye kaçtığını belirleyen polis ekipleri, tespit edilen adrese baskın yaparak şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar, silahlı yağma, kasten adam yaralama, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve kişi hürriyetini yoksun kılma suçlarından adliyeye sevk edildi.



Zanlıların havalı tabanca ve pompalı tüfekler ile atış yaptıktan sonra aynı gece iş yerine gittikleri öğrenildi. Şüphelilerin iş yeri baskınında kullandıkları 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 2 elektrikli cop, bir normal cop ise Ortakent Mahallesi'nde bir araziye gömülü halde bulundu. - MUĞLA