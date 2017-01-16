Soyguncular, Altınları Çalamadan Kaçtı

Pendik'te bir kuyumcu dükkanına giren maskeli 2 şüpheli, iş yeri sahibinin yeğeninin tabancayla ateş açması sonucu panikleyerek kaçtı.



Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde bir kuyumcu dükkanına giren maskeli 2 kişi, kuyumcu Hidayet Yıldız'dan altınları torbaya doldurmasını istedi.



Konuşmaları duyan Yıldız'ın yeğeni, atölye olarak kullanılan odadan aldığı ruhsatlı tabancayı ateşledi.



Panikleyerek olay yerinden kaçan şüpheliler, semt pazarından faydalanarak izlerini kaybettirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.



Bu arada, kuyumcuda yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.