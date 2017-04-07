Soygun Şüphelisini Tezgahtar Kılığındaki Polis Yakaladı

Kocaeli İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilçede 2 markette yaşanan silahlı soygun olayının ardından şüphelinin yakalanması için özel bir ekip oluşturdu.

Ekipler, şüphelinin olay esnasında kameralara yakalanan fotoğrafını çevredeki esnafa göstererek kimliğini belirlemeye çalıştı.

POLİS TEZGAHTAR KILIĞINA GİRDİ

Şüphelinin o çevrede ikamet ettiğini düşünen polis ekipleri, çeşitli tedbirler aldı. Bölgede simitçi, ayakkabı boyacısı gibi davranan ekipler, şüphelinin her akşam ekmek aldığı fırına da tezgahtar kılığında girdi.

FIRINA GİRİNCE YAKALANDI

Ekmek almak için fırına girdiği esnada takibe alınan T.K. (30) evinin önünde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan bölgedeki çöp bidonunda oyuncak tabanca ile atkı bulundu.

KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEMEK İÇİN SOYMUŞ

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen T.K'nın her iki soygunu da kredi kartı borcunu ödemek için yaptığı ve suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

ÇOCUKLARININ TEDAVİSİNE HARCAMIŞ

T.K'nın iki çocuğunun da prematüre dünyaya geldiği ve çocuklarının tedavi masrafları için yaklaşık 30 bin lira civarında borçlandığı öğrenildi. Fayans ustası olan ve aynı zamanda 7 yabancı dil bilen, turizm rehberi ve garson olarak da çalıştığı öğrenilen T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.