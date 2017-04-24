Soygun Sonrası Esrar İçerken Yakalandı

ANTALYA'da, bir zincir marketin şubesinden 260 TL ile bir paket sigara alıp kaçan 22 yaşındaki Mazlum Akdemir, 20 dakika sonra esrar içerken yakalandı.



Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi, Köroğlu Bulvarı üzerinde hizmet veren bir zincir marketin şubesine saat 09.00 sıralarında giren tabancalı kişi, kasiyer Sadık Aslan'ı etkisiz hale getirdi. Üzerinde kapüşonlu mont bulunan soyguncu, kasadaki 260 lira ile bir paket sigara alıp kaçtı. Market çalışanları, durumu polise bildirdi.



Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelinin Mazlum Akdemir olduğunu tespit etti. Akdemir, yaklaşık 20 dakika sonra Yeşildere Mahallesi'nde bir duvar kenarında esrar içerken yakalandı.



Akdemir'in üzerinde yapılan aramada bir kuru sıkı tabanca, 130 lira ile yarısı içilmiş sigara paketi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü sonrasında emniyet müdürlüğüne götürüldü. - Antalya