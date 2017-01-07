Soygun Girişimi

Adana'da beze sardığı sert cisimle kuyumcunun vitrin camını kırıp altınları almaya çalışan şüpheli netice alamayınca kaçtı.



Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbosman Caddesi'nde Ali Menekşe'ye ait kuyumcu dükkanına otomobille gelen iki kişiden biri, vitrin camını kırıp altınları çalmaya çalıştı.



Şüpheli camı kıramayınca olay yerinden aynı araçla kaçtı



İş yeri sahibinin olayı polise bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kuyumcunun önünde bir otomobil duruyor. Aracın sağ ön tarafından inen ve montunun kapüşonuyla yüzünü gizleyen şüpheli beze sardığı sert cisimle kuyumcunun vitrin camına vuruyor. Şüpheli camı kıramayınca olay yerinden kaçıyor. bir süre sonra iş yeri sahibi elinde tabancayla dışarıya çıkıyor.



Ekipler, iki şüpheliyi yakalamak için bölgede araştırma başlattı.