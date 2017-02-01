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Soya Yağından Karbon Grafen Üretildi
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Soya Yağından Karbon Grafen Üretildi

Avustralyalı bilim adamları, yemeklik soya yağını karbon grafen malzemeye dönüştürmeyi başardı.

Soya Yağından Karbon Grafen Üretildi

Avustralyalı bilim adamları, yemeklik soya yağını karbon grafen malzemeye dönüştürmeyi başardı.

Kaynak: Dunya.com

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