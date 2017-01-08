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Soweto kentindeki Orlando Stadyumu'nda düzenlenen etkinlik
Nelson Mandela'nın posterlerini taşıyan vatandaşlar
Kutlama etkinliğinde yer alan gruplar, çeşitli gösteriler
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, katılımcıları selamlaması Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) 105. kuruluş yıl dönümü, Soweto kentindeki Orlando Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlama etkinliğinde yer alan gruplar, çeşitli gösteriler sundu.
Soweto'da Afrika Ulusal Kongre Partisi'nin 105. Kuruluş Yıl Dönümü - Güney
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Soweto kentindeki Orlando Stadyumu'nda düzenlenen etkinlik Nelson Mandela'nın posterlerini taşıyan vatandaşlar Kutlama etkinliğinde yer alan gruplar, çeşitli gösteriler Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, katılımcıları selamlaması Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iktidar...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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