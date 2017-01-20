Sow ve Aboubakar, Derbiye Yetişecek Mi?

FutbolArena – Afrika Uluslar Kupası'nda grup turu heyecanı devam ediyor. Gruplarda 2. karşılaşmalar oynanıyor.



KAMERUN AVANTAJLI



Beşiktaşlı Aboubakar'ın da formasını giydiği Kamerun, A Grubu'ndaki 2. maçında Gine Bissau'yu 2-1 mağlup ederek 4 puanla grubun zirvesine çıktı. Aboubakar ilk mücadelede cezası nedeniyle oynayamadı. İkinci karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkıp 63 dakika sahada kaldı. Gol ya da asist katkısında bulunamadı. Kamerun son karşılaşmada 2 puanla averajla 2. sırada yer alan turnuvanın ev sahibi Gabon ile karşılaşacak. Kamerun yenilmezse bir üst tura yükselecek. Mağlup olursa, Gine Bissau-Burkina Faso karşılaşmasından çıkacak sonucu bekleyecek.



SENEGAL GARANTİLEDİ



Fenerbahçeli Sow'un da formasını giydiği Senegal ise çıktığı 2 karşılaşmayı da gol yemeden kazanarak B Grubu'nda liderliği garantiledi. Sow ilk mücadelede 90 dakika yedek beklerken, ikinci karşılaşmada 63. dakikada Diouf'un yerine oyuna girdi. Gol ya da asist katkısında bulunamadı.



Moussa Sow ve Aboubakar, Afrika Kupası'ndan ne zaman dönecek?



BİRBİRLERİYLE EŞLEŞEBİLİRLER



Turnuvanın statüsü gereği bir sonraki turda A Grubu'nun lideri ile B Grubu'nun 2.'si, A Grubu'nun 2.'si ile B Grubu'nun lideri eşleşecek. B Grubu'nda Senegal'in liderliği kesinleşti. Eğer Aboubakar'lı Kamerun, A Grubu'nu 2. sırada bitirirse Sow'lu Senegal ile eşleşecek. Kamerun grubu lider tamamlarsa, B Grubu'nun 2.'si ile karşılaşacak.



ÇEYREK FİNALDE ELENİRLERSE



Gruplardan çıkan 8 takımın karşılaşacağı çeyrek final maçları 28 Ocak'ta başlayacak. A Grubu ve B Grubu'ndan yükselen ekiplerin maçları 28 Ocak'ta. Senegal'in gruptan çıkması kesinleştiği için Sow'un bu tarihten önce dönme şansı yok. Dolayısıyla 29 Ocak'ta ligdeki Kayserispor deplasmanında da görev alamayacak. Kamerun gruptan çıkarsa Aboubakar için de aynı durum geçerli olacak. Bu durumda o da 30 Ocak'taki Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kritik tarih ise 4-5 Şubat. Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları bu tarihlerde oynanacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, 4 ya da 5 Şubat'ta kozlarını paylaşacak. Eğer Senegal ve Kamerun turnuvaya çeyrek finalde veda ederse iki futbolcunun da derbiye kadar dönmek için 1 haftalık süresi olacak. 2015'te Trabzonsporlu Medjani, Cezayir forması giyerken çeyrek finalde elendikten sonra lig maçına görev almıştı. Sow ve Aboubakar da eğer takımları çeyrek finalde elenirse büyük ihtimalle derbide forma giyebilecekler. Eğer Senegal ve Kamerun çeyrek finalde birbirleriyle eşleşirlerse, bu durumda derbide ikisinden biri forma giyebilecek.



YARI FİNAL OLURSA MUCİZE



Eğer Senegal ve Kamerun çeyrek finalde eşleşmez ve ikisi de yarı finale kalırsa Sow ile Aboubakar'ın derbiye yetişmesi mucize olacak. Çünkü yarı finalin ilk maçı 1 Şubat'ta, diğer yarı finalde 2 Şubat'ta. Kaybeden takımlar da 4 Şubat'ta üçüncülük mücadelesine çıkıyorlar. Yarı finalde elenseler bile oyuncuların derbiye yetişmek için özel izin alması gerek. Üstelik bu özel izni alsalar dahi futbolcuların Afrika'dan Avrupa'ya dönüşleri biraz vakit alıyor. Oyuncular genelde 1-2 gün geç dönmeyi tercih ediyorlar. Turnuva sonrası bunu ufak bir izin olarak görüyorlar. Dolayısıyla Senegal ve Kamerun yarı finale kalırlarsa derbide Sow ya da Aboubakar'ı görme şansımız mucize olarak nitelendirilebilir.