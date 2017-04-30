Sow'un Dönüşü

Fenerbahçeli oyuncu Moussa Sow, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesine ilk 11'de başlarken, fileleri de havalandırdı. Senegalli oyuncu iki ay sonra ilk kez bir lig karşılaşmasına 11'de başlamış oldu.



Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Moussa Sow, Spor Toto Süper Lig'de iki ay sonra ilk 11'e girdi. Sarı-lacivertlilerde Fernandao'nun sakatlığı ve Hollandalı yıldız Robin Van Persie'nin cezalı olması nedeniyle kadroda yer bulurken, Çaykur Rizespor karşısında 3. dakikada sarı-lacivertlilerin ilk golünü atarak takımına katkı sağladı. - İSTANBUL