Sow, Rizespor'u Yıktı!

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Stadyumunda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Moussa Sow'dan geldi.



Senegalli futbolcu 3 ve 92. dakikalarda attığı gollerle takımına üç puanı kazandırdı.



Karadeniz ekibinin tek sayısı 14. dakikada Oğuz Han'dan geldi.



Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 54'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu.



SEZONUN EN ERKEN GOLÜ SOW'DAN



Sow'un Rizespor'a attığı gol, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı en erken gol oldu.



92. dakikada bir gol daha atan Moussa Sow takımına galibiyeti getiren isim oldu. Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçta hat trick yapan Senegalli yıldız, böylelikle iki maçta Rizespor ağlarına 5 gol gönderme başarısı gösterdi.



OĞUZ HAN'IN KARİYERİNDEKİ İLK GOLÜ



14. dakikada Rizespor'un beraberlik golünü atan Oğuz Han Aynaoğlu kariyerinde bir ilki yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu Süper Lig kariyerindeki ilk golü Fenerbahçe ağlarına gönderdi.



FABİANO OYUNA DEVAM EDEMEDİ



Fenerbahçe'de Volkan'ın cezası nedeniyle kaleyi koruyan Fabiano oyuna devam edemedi. Brezilyalı kaleci 66. dakikada Kweuke'nin şutunda mutlak pozisyonda kalesinde gole izin vermedi. Fabiano bu pozisyonda sakatlandı. Brezilyalı futbolcu saha içinde yapılan tedavinin ardından saha kenarına geldi. Fabiano'nun yerine kalan dakikalarda kaleyi Ertuğrul Taşkıran korudu. Ertuğrul Taşkıran böylelikle 701 gün sonra bir Süper Lig maçında forma şansı bulmuş oldu.



TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ



Fenerbahçe taraftarı Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bıraktı. Ülker Stadyumunda oynanan mücadeleyi 8.514 biletli taraftar izledi.



(Sporvadisi.com)