Sow mu? Robin Van Persie Mi?

Neden Sow?



Fenerbahçe ve Türk futbolu ile kimyası uyuştu. İnancını yaşadığı bu ülkede ailesi ile birlikte çok rahat etti. Al Ahli'den ekonomik kayıpları göze alıp kiralık olarak Türkiye'ye döndü. Fiziksel özellikleri üst düzeyde, spektaküler gollere imza atıp, tribünleri coşturuyor. Sadece göbekte değil, forvetin her bölgesinde rahatça oynuyor. Rakibi yıpratan koşular yaparken, fizik gücünü üst düzeyde kullanıyor. Forma giyerse, Sarı-Kırmızılı savunmayı daha fazla yoracağı kesin. Bir de röveşata golü atarsa, rakibi moralman da çökertir.



Neden Van Persie?



Avrupa'nın üst düzey liglerinde büyük işler başardı, ülkesi Hollanda forması ile dev organizasyonlara damgasını vurdu. 'Gol' dendi mi, futbolun beşiği İngiltere'de hâlâ onun adı anılıyor. Ayrıca şu anda Fenerbahçe'nin form yakalayan tek santrforu görünümünde. Yaşının ilerlemesi, güçten düşmesi Süper Lig'i kaldıramayacağı anlamına gelmez. Sahada olması, rakibi tedirgin ediyor. Derbilerde çok farklı oynadığını, daha önceki Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında gösterdi. Bu tarz büyük maçlara daha iyi motive oluyor.



Kaynak: Fanatik