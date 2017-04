Soul Stuff, Beyoğlu Hayal Kahvesi sevenleriyle buluşuyor.



Alper Cengiz tarafından kurulan ve 1995'den bugüne soul ve rock'n roll'un Türkiye'deki başarılı temsilcisi olan grup Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa ve Marmaris'te yaptığı düzenli programlar ve konserler ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 1999 yilinda TRT 2 'de "Mini Konser" programında yer aldı. 2003-2004 yılları içersinde Metin Uca ile "Passaparola" yarışma programında üstlendikleri orkestra görevinde, 200'e yakin yerli ve yabancı parçayı yorumladılar. Sergiledikleri canlı performansları ile dikkat çeken Soul Stuff, İstanbul'da gerçekleşen Uriah Heep (2004), The Blues Brothers Band (Eylül 2006), Chuck Berry (Ocak 2007) gibi ünlü grup ve sanatçıların konserlerinde ön grup olarak sahne aldı.



Şubat 2007'de Kanaltürk'te canlı olarak yayınlanan "Gel de Katılma" programında konuk olarak yer alan Soul Stuff, soul ve rock'n roll ağırlıklı bir performans sergiledi. 2007'de solist Alper Cengiz, İngiltere devlet televizyonu BBC'nin Elvis Presley'in ölümünün 30. yılı anısına düzenlediği ve tüm dünyayı kapsayan "World's Greatist Elvis" yarışmasında binlerce aday arasından seçilerek finalde yarışmaya hak kazandı. Yarışma haberi Türkiye medyasında da geniş yer aldı. Grup, 12 Mayıs 2008 tarihinde Alper Cengiz'in solist olarak yer aldığı, Ankara Kent Orkestrası - Bilkent Yaylı Grubu ve Soul Stuff'ın birlikte sahne aldığı yaklaşık 40 kişilik bir orkestra ile Yüzyılın Sanatçıları Konserleri Dizisi No.1 Elvis Presley konserini gerçekleştirdi. 2008 ve 2009 yazında Kıbrıs'da sahne aldılar.



Grubun performansı, Kıbrıs'ın yerel TV kanallarında yayınlanıyor. Grup, TV programlarının yanı sıra aralarında Türkiye'nin seçkin şirketlerinin de yer aldığı birçok özel organizasyonda sahne aldı ve almaya devam ediyor. Soul Stuff, İstanbul, Ankara, Bursa'da bar ve konser programlarını aralıksız sürdürüyor.



*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10



Başlangıç Saati : 29.04.2017 23: 59: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 01: 59: 00



Kategori : Soul Stuff



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır