Soul'n Art  Galeri,  "Sanatın İyi'leştiren Ruhu" nu  fayda ve fark yaratan sanat buluşmaları ile sergilemeye devam ediyor!

Aramızdaki profesyonel fotoğraf sanatçılarının yanı sıra cep telefonu teknolojisinin hızla ilerleyişi ve sosyal medyanın da yükselişi ile

işte o gün çoktan geldi çattı ve biz; davetiyede adı bulunanlar, dijital çağın bize en güzel hediyesi; kimimizin amatör fotoğrafçıya dönüşmesinden

ama aynı zamanda da hepimizin bir hayvansever olmasından yola çıktık.

Bu durumdan kolektif bir değer yaratmalıyız diyerek Soul'n Art çatısı altında karma bir fotoğraf sergisi düzenleme kararı aldık.

Bir fark yaratmak için gerçekleştirmek istediğimiz bu sergimiz ile hepimizin ortak aklını ve kalbini sizlerle paylaşırken, fotoğraflarımızın satışgelirinin

bir kısmını Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği (SHKD) aracılığı ile hayvan arkadaşlarımıza aktarmak hayalimizi de hayata geçiriyor olacağız.

"alphabetic" başlıklı sergiye Zerrin Tekindor, Tan Sağtürk, Ahmet Mümtaz Taylan, ÜmitKaralar, Ege Aydan gibi bir çok ünlü isim destek verdi.

Ünlü fotoğrafçı Arnold Newman'ın dediği gibi;

"Bir çok fotoğrafçı daha iyi kamera aldıklarında daha iyi fotoğraflar çekeceklerini düşünürler. Daha iyi bir kamera,kalbinde ya da kafanda birşey yoksa,

senin için birşey yapamaz" sözüne inanan biz fotoğrafseverler, siz "kalbinde ve kafasında aynı şeylerin bulunduğuna inandığımız" medya üyesi arkadaşlarımızı

19 Ocak'ta Soul'n Art Galeri'de gerçekleşecek "alphabetic" karma fotoğraf sergimize bekliyoruz.

Vişnezade Mah. Bakkal Bilal Sok.

No/2 Beşiktaş / İstanbul

T. +90 212 258 8695

www.soulnart.com

info@soulnart.com