Sosyolog Nurdoğan Arkış Esogü Öğrenci ve Akademisyenleriyle Buluştu

Yürütücülüğünü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci Parlaktuna'nın yaptığı "ESOGÜ MÜH-SAN" başlıklı ESOGÜ Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında, Sosyolog Nurdoğan Arkış'ın konuşmacı olarak katılımıyla düzenlenen "En Önemli Sermayemiz" konulu etkinlik, ESOGÜ Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu'nda gerçekleşti.



Sosyolojinin bir toplumun ileride başarılı, güçlü ve etkili olması için neler yapması gerektiği sorusunu sorduğunu belirten Nurdoğan Arkış, psikolojinin ise aynı soruyu birey için sorduğunu ifade etti. Bireyin en temel sermayesinin özgüven olduğunu belirten Nurdoğan Arkış, özgüvenin bireye problem çözme, tedbir alma ve icat etme davranışlarını kazandırdığını söyledi. Nurdoğan Arkış bununla birlikte, özgüven sahibi bireyin başarılı olabilmesi için aynı zamanda bilimsel bilgiye sahip olması ve harekete geçmesinin gerektiğini özellikle ifade etti. Çeşitli kuruluşlarda verdiği eğitimlerde yaşadıklarından örnekler de veren Nurdoğan Arkış, özgüvensiz sağlıklı bir banka, fabrika ya da toplumun olamayacağını belirterek; özgüven sahibi, bilimsel bilgi birikimine sahip ve harekete geçen insanlar yetiştirmek zorunda olduğumuzu ifade etti. - ESKİŞEHİR