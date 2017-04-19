Sosyolog İsmail Öz: "Evlilik Programı ve Dizi İzleyerek, Çocuk Büyütülmez"

Sosyolog İsmail Öz, ebeveynlere tavsiyelerde bulunarak, "Sorsak, her anne çocuğu için canını verir. Ama aynı çocuğumuz için araştırmıyoruz, okumuyoruz, bilgilenmiyoruz. Canınızı verdiğiniz evlat için zamanınızı verin. Gündüz evlilik programları izleyerek, akşam dizi izleyerek, çocuğu dizinin sahnesi kaçıyor diye başından savarak, çocuk büyütülmez" dedi.



Sosyolog İsmail Öz, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği okul söyleşilerinde ebeveynlerle buluştu. "Eşler Arası Uyum ve Çocuklar" konulu söyleşi, İkitelli Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.



Çocukların ilkokulunun anne ve babalarının yanı olduğunu ifade eden İsmail Öz, annelerin ve babaların bunun farkında olmadığına dikkat çekerek, "Neyi yöneteceksiniz onu iyi bilmelisiniz. Bunun için kitap okumanız gerekiyor. Sorsak, her anne çocuğu için canını verir. Ama aynı çocuğumuz için araştırmıyoruz, okumuyoruz, bilgilenmiyoruz. Canınızı verdiğiniz evlat için zamanınızı verin. Gündüz evlilik programları izleyerek, akşam dizi izleyerek, çocuğu dizinin sahnesi kaçıyor diye başından savarak, çocuk büyütülmez"diye konuştu.



"Onu arkadaşları değil, siz anlayın"



Çocukların yaş gruplarına göre nasıl yetiştirileceğinin bilinmesi gerektiğini söyleyen İsmail Öz, "Çocuklarınızı kurtarmak zorundasınız. Onları yönetmek için bilmek zorundasınız. Bilmeden çocuk yönetilmez. Peki neyi bileceğiz? Yaş gruplarına göre çocuk nasıl yönetilir, onların beklentileri ve ihtiyaçları nelerdir, ait olduğu yaş grubunda neler hissediyorlar? İşte bunları bileceğiz. Annem beni anlamıyor ama arkadaşım beni anlıyor diyen bir çocuk yanlış bir arkadaşı onu anlıyorsa, yarın yanlış işler yapan bir çocuk olarak karşımıza çıkar. Bu gerçeğin kaçımız farkındayız?" dedi. İsmail Öz, ebeveynlerin sorularını da yanıtladı. - İSTANBUL