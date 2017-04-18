Sosyetenin Önde Gelen İsimlerinden Verda Penso, Bebek'te Ortalığı Birbirine Kattı
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Levent Penso'nun kızı Verda Penso, önceki gün Bebek'te ortalığı birbirine kattı. Penso, güçlükle sakinleştirildi.
Sahilde yürüyüşe çıkan sosyetik güzel Verda Penso, bir mekânın önünden geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı içeride oturan grupla sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın boyutu büyüyünce Penso ortalığı tam anlamıyla birbirine kattı.
GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Hızını alamayan ve bir ara grubun üzerine yürüyen Penso'ya çalışanlar engel olmaya çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren atışma sonrası Penso, babasının da araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi.
İşte o görüntüler;
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