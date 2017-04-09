Sosyete Kasabı Nusret'ten Süt Kuzusuna Cerrahi Operasyon

"Sosyete kasabı" olarak nam salan Nusret, kasaplık hünerini bir kez daha gözler önüne serdi.

SANİYELER İÇİNDE SÜT KUZUSUNU PARÇA PARÇA ETTİ

Askıya taktığı bir süt kuzusunu bıçağıyla saniyeler içerisinde parça parça eden, "Sosyete kasabı", hayranlık uyandıran performansını videoya aldı.

"PARÇALA BENİ"

Nusret, kasaplık performansının zirvesine ulaştığı saniyeleri, Instagram hesabından "Parçala beni, sugical operation (cerrahi operasyon)" notuyla paylaştı.

İşte Nusret'in Instagram paylaşımı: