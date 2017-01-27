"Sosyal ve Kültürel Hayatı Zengin Bir Kent Olmayı Amaçlıyoruz"

2017 hizmet kalemlerine dair detayları paylaşan Taşdelen, "Beş ayrı açıkhava spor tesisinin yanı sıra Çankaya'nın ilk yüzme havuzunun da temelini atmış bulunmaktayız" dedi.

"2016 yılı hedeflerimizi tamamladık"

"Martı Kreşi ile birlikte dönem sonuna kadar 15 kreşimiz ve 4 etüt merkezimizle Çankaya'da toplamda 2 bin çocuğa hizmet veriyor olacağız."

"Temel ilkemiz hiç bir ayrım yapmaksızın, belediye olarak 940 bin vatandaşımızın hepsine eşit ve kaliteli hizmet göstermektir."

"2017 yılından sonraki hedefimiz; Çankaya'ya artık büyük, önemli, simge eserler bırakmak olacak."

"Bin 500 seyirci kapasiteli Atatürk Kültür Merkezi Projesi'ni bu dönem içinde hayata geçireceğiz."

"Ankara, çok önemli bir kültür-sanat ve kongre merkezi olma potansiyeline sahip"

"Yarım yüzyıla yaklaşan gecekonduların bulunduğu altı mahallede, kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdik."

"En temel amaçlarımızdan birisi yaşayan-canlı bir kent ortamı yaratmaktır" diyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sözlerine şöyle devam etti: "Dünya örneklerinde iyi, kaliteli olan, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak, renklendirecek ne varsa, tüm bunları Çankaya'ya taşıyoruz. Örneğin katılımcı belediyecilik alanında İsveç modelini uyguluyoruz. Çöp sisteminde Barcelona, kaldırımlarımızda ise New York modellerini Çankaya'ya taşıdık. Bütün bu alanlarda yaptıklarımız da vatandaşta çok olumlu bir karşılık buldu. Projelendirdiğimiz ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz hizmet ve projelerin bazılarını da sayacak olursam, Mustafa Kemal Mahallesi'nde tiyatro ve sinema salonları başta olmak üzere sanata dair pek çok etkinliğin bir arada sunulacağı 1500 seyirci kapasiteli Atatürk Kültür Merkezi projesini bu dönem içinde hayata geçireceğiz. Ayrıca Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nin temelini attık. Yılmaz Güney Sahnesini yeniledik. Bunlarda yakın dönem içinde hizmete açılacak."