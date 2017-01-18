Sosyal Tesislerde Öğrencilere Yeni Uygulama

Düzce Belediyesi ile Düzce Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde belediye sosyal tesislerinde öğrenciler için yepyeni uygulamalar hayata geçiyor.



Düzce Belediyesi şirketlerinden YEYPAŞ ile Düzce Üniversitesi arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde öğrencilerin belediye sosyal tesislerini daha verimli bir şekilde kullanmaları adına çeşitli kararlar alındı. Görüşmeler sonucunda hazırlanan protokol için düzenlenen imza törenine Düzce Belediyesi'ni temsilen Başkan Vekili Salih Keskinli Düzce Üniversitesini temsilen de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin katıldı. Taraflar, öğrencilerin belediye sosyal tesisi imkanlarından daha kolay faydalanmaları ve Düzce Üniversitesinin öğrenci potansiyeline sosyal tesislerin tanıtılması amacıyla ortak kararlar alındı. Protokol çerçevesinde Düzce Üniversitesi öğrencileri ve personelinin Düzce Belediyesi sosyal tesislerinden yüzde 15 indirimli faydalanması, toplu organizasyonlarda gerekli yer temini sağlanmasında yardımcı olma ve öğrencilerin staj ya da sürekli iş başvurularının değerlendirilmesi gibi imkanlar sağlanacak. - DÜZCE