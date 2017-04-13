Sosyal Projeler İçin Çalışmalar Sürüyor

Manisa'ya kazandırılmak istenen sağlık ve sosyal hizmet sınıfında yer alan yatırımları da yerinde gören Daire Başkanı Talip Akbaş, Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi, Alzheimer ve Demans Hastaları Buluşma ve Dayanışma Merkezi ile Sosyal Yaşam Kampüsü'nde incelemelerde bulundu.

Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği projelerle vatandaşın takdirini toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yeni projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Serpil Keskin'e ziyarette bulundu. Daire Başkanı Akbaş'a ziyarette Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Turan Gündüz ve İdari İşler Şube Müdürü Murat İnci eşlik etti. Ziyarette sağlık ve sosyal hizmetler alanında yer alan çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık ve sosyal alanda yer alan yatırımları yerinde incelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Serpil Keskin ile birlikte Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi, Alzheimer ve Demans Hastaları Buluşma ve Dayanışma Merkezi ile Sosyal Yaşam Kampüsü'nde incelemelerde de bulundu.