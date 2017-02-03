Sosyal Medyanın Yıldızı Hamdu Sena: Hayvanları Çok Seviyorum

RİZE'de, yeni doğum yapmış keçiyi sırtında, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasında taşırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kıran ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin o anları anlattı. Otlattığı keçilerden birinin aniden doğum yapması sonucu olayı yaşadığını dile getiren küçük kız, hayvanları çok sevdiğini söyledi.



İlginç olay, İkizdere İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü'nde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin'in ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki kızı Hamdu Sena Bilgin'in keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca, koşarak eve dönen Hamdu Sena Bilgin, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da, Tomi adındaki çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan küçük kız, karla kaplı dik yolda evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada 15 yaşındaki Ali Rahman da, kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.



Türkiye'ye hayvan sevgisi ile örnek olan Hamdu Sena Bilgin'in yaşadığı Yağcılar Köyü'nün 1.5 metreye ulaşan kar nedeniyle kapalı olan yolu, Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ın talimatı ile bu sabah ulaşıma açıldı. Köyde baba Atilla, anne Havva, kardeşleri Ali İmran ve Ali Rahman ile birlikte keçilerini dolaştıran Hamdu Sena Bilgin, sosyal medyada ilgi gören fotoğrafın nasıl çekildiğini anlattı.



Keçileri otlatırken bir keçinin aniden doğum yapmaya başladığını belirten Hamdu Sena Bilgin, "O anda diğer keçileri ahıra götürdüm. Evden okul çantasını alarak yeniden keçinin yanına geldim. Yeni doğan keçiyi çantanın içine koydum. Çantayı da köpeğimiz Tomi'nin sırtına bağladım. Anne keçiyi de sırtıma aldım. Eve gelirken ağabeyim beni gördü ve o anı fotoğrafladı" dedi.



Günlerini sürekli keçilerle geçirdiğini anlatan Hamdu Sena, "Onları otlatıyorum, yemlerini veriyorum. Evde de anneme yardımcı oluyorum. Hayvanları çok seviyorum. Herkesin de hayvanları sevmesini istiyorum. Hayvanlarla vakit geçirmek çok güzel bir duygu" diye konuştu. Fotoğrafının sosyal medyada ilgi görmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Hamdu Sena, çok sayıda yakınının kendisini arayıp tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.



Fotoğrafı çeken Ali Rahman Bilgin ise, "O anı görünce çok şaşırdım, hemen fotoğraf çekmek istedim, çektim" dedi. Baba Atilla Bilgin ise kızının keçilerin bakımında kendisine yardımcı olduğunu belirterek, "Hayvanları çok seviyor. Okuldan boş vakit bulunca keçilerle ilgileniyor" diye konuştu, İkizdere'nin reklam yüzü olan kızının şimdi dünyanın tanıdığı reklam yüzü olduğunu söyledi. Anne Havva Bilgin de kızının kendisine yardım ettiğini belirterek, "Keçileri bekliyor, evde bulaşık yıkayıp temizlik yapıyor. O benim en büyük yardımcım" diyerek kızını çok sevdığini anlattı.



- Rize