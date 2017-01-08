Sosyal Medyanın Fenomenleri Erzurum'da Buluştu

Sosyal medyanın fenomenleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ejder3200 Erzurum" etkinliği kapsamında kentte bir araya geldi. Etkinliğe ülkenin en ünlü sosyal medya kullanıcıları Metin Saygın, Halil Söyletmez, Atakan Özyurt, Fatih Yasin, Bilal Hancı, Aykut Elmas, Nalet Bebe, Halil İbrahim Göker, Uğurcan Akgül, Veysel Zaloğlu, Reşat Hacıahmetoğlu ve Reynmen katıldı. Sosyal medyanın fenomenleri Ejder3200'de kayak yaptı.



Çoğu kayakta ilk deneyimini yaşayan fenomenler hem kendileri eğlendi hem de kayak yapmak için pistleri dolduran vatandaşları eğlendirdi. Erzurumlu sanatçı Rıdvan Adade'nin Palandöken'de verdiği konser sonrası fenomenler hayranlarıyla buluştu. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, soğuk havaya rağmen sıcak bir ortamda gerçekleşti. Teker teker sahneye çıkan fenomenler, hayranlarının sorularını yanıtladı. Fenomenlerin şehre gelmesinde yoğun emek harcayan Erzurumlu fenomen Metin Saygın, katılımcılara ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Saygın, "Erzurum benim memleketim. İstanbul'da yaşasam da gerek yaptığım sosyal medya çalışmalarında gerekse de bizzat gelerek elimi taşın altına koymak istedim. Palandöken gibi devasa bir kayak merkezinin tanıtılması için biz de böyle bir yol denedik. Ülkede en çok sosyal medya takipçisi olan arkadaşlarımıza rica ettik. Hepimiz burada buluştuk. Hem eğlendik hem de fenomenlerimizle şehrimizin tanıtımı yaptık. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, arkadaşlarımızı çok güzel ağırladı. İnşallah daha büyük organizasyonlar için bu arkadaşlarımızı yine getireceğiz" diye konuştu. Fenomenlerin söyleşi yaptıkları anda Twitter üzerinden başlattıkları #Ejder3200Erzurum hashtag çalışması saatlerce ülke gündeminde kaldı. - ERZURUM