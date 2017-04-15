Sosyal Medyanın En Meşhur Kirpisi: Darcy

İnternet dünyasının kendisine oldukça fazla kullanıcı kitlesi yaratmasının ardından, beraberinde insan hayatına birçok yeniliği de dahil etmeye devam ediyor. Bugün konuşulan bir konunun, bir sonraki gün unutulduğu sosyal medya platformlarında, birbirinden eğlenceli haberlere de denk gelmeniz mümkün.



Yavru olarak aldığı ilk gün kirpisi Darcy'e Instagram hesabı açma kararı alan sahibi, paylaştığı fotoğraflar sayesinde Darcy'i "dünyanın en meşhur kirpisi"haline dönüştürdü. İlk fotoğrafını 3 sene önce Instagram'a koyan sahibi Shota Tsukamoto, böyle bir ilgi beklemediğini belirtirken, kirpi Darcy'nin Instagram hesabı şu an için 350 bin civarında kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor.



İşte dünyanın en meşhur kirpisi olarak gösterilen Darcy'e ait birkaç fotoğraf;