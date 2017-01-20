Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 7 Gözaltı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu ve Ergene ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, M.K. (20), Y.D. (24) ve L.D.'nin (29) sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığını tespit etti. 3 şüpheli TEM ekiplerince yapılan operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise terör örgütü PKK'ya ait pek çok bulgu ve poster ele geçirildi. Şahıslar sorgulanmak üzere TEM ekiplerince Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Aynı suçtan Çorlu ve Ergene ilçelerinde de 4 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ