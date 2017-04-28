Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 3 Yıl 1 Ay Hapis

Elazığ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan şahıs, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü PKK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı iddia edilen Hasan Demir K. hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Demir K. ile avukatı katıldı. Savcı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın terör örgütü üyelerinin silahlı resimleri ile örgütün hendek hareketini devlet tuzağı olarak gösteren paylaşımlarda bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden içerikler paylaşması nedeniyle silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Kendisinin sadece 5 paylaşım yaptığını iddia eden sanık Hasan Demir K. ise ifadesinde, "Tunceli'de bir teröristin cenazesine denk geldim, resme merakım olduğu için paylaştım. Başka paylaşımları hatırlamıyorum. Telefonumu arkadaşlarıma veriyordum, birkaç defa sıkıntı yaratacak paylaşımları gördüm sildim. Belki onlar paylaşmıştır" diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.



Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hasan Demir K.'ya terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. - ELAZIĞ