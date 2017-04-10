Sosyal medyadan terör propagandası operasyonu

Adana'da sosyal medya üzerinden sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ileri sürülen 1'i yaşı küçük 20 kişi adliyeye sevk edildi



ADANA - Adana'da sosyal medya üzerinden sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ileri sürülen 1'i yaşı küçük 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sol terör örgütü DHKP-C, MLKP, ve DEV-SOL gibi örgütlerin propagandasını yaptığını tespit ettiği kişilere yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 1'i yaşı küçük 20 kişi gözaltına alındı. Aralarında genç kızlarında bulunduğu 20 kişi emniyette bir hafta sorgulandı. Yapılan sorgulamanın ardından zanlılar bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.