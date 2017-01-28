Sosyal Medyadan Terör Propagandası Iddiası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sosyal medya hesapları aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.



Çorlu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, ilçede bazı adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda, sosyal medya hesapları aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla R.A, V.K. ve D.K. gözaltına alındı.



Zanlıların evlerindeki aramalarda, yasak yayınlar ile çok sayıda mermi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Çorlu Adliyesine sevk edildi.