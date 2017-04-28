Sosyal Medyadan Provokatif Çağrı Yaptığı İddia Edilen 4 Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da, referandum sonrası sosyal medya hesapları üzerinden, provokatif paylaşımlar yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, referandum sonrası Tekirdağ genelinde, sosyal paylaşım siteleri üzerinden halkı provoke edici, toplanma ve eylem çağrılarında bulunduğu iddia edilen B.S., M.B.A., Ö.K., E.D., S.G., U.E.G. isimli şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Çorlu ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, B.S., M.B.A ve Ö.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, S.G. isimli şüpheli ise emniyet müdürlüğüne gelerek teslim oldu.



Öte yandan, E.D., U.E.G. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - TEKİRDAĞ