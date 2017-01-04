Sosyal Medyadan PKK Propagandası Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı iddia edilen 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 6 kişiyi yapılan operasyonla gözaltına aldı.



Sorgulamalarına devam edilen kişiler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. - BURSA