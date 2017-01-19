Sosyal Medyadan Örgütlenip Kitap Okuyorlar

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te, sosyal medya üzerinden başlatılan "Kitap Ağacı" etkinliği kapsamında belirli tarihlerde bir araya gelen kitapseverler, hem kitap okuyor hem de halkı okumaya teşvik ediyorlar.



Projenin Bitlis ayağını organize eden Kitap Ağacı Bitlis Temsilciliği, sosyal medya üzerinden yürütülen organizasyon ile farklı şehir ve farklı meslek gruplarından kitapseverlerin aynı ortamda buluşmasını sağlıyor. Belli tarihlerde belirlenen bir mekanda buluşan kitapseverler, oylamayla önce okunacak kitabı belirliyor ardından da o kitap okunup, tartışılıyor. Gerçekleştirilen bu girişim ile ildeki kitapseverlerin bir araya gelmesinin yanı sıra hem kitaplar okunuyor hem de kitap okunmasına teşvik ediliyor.



Kitap Ağacı'nın Bitlis'teki çalışmasıyla ilgili bilgi veren Kitap Ağacı Bitlis Temsilcisi Ersin Albayrak, Kitap Ağacı'nın tüm Türkiye genelinde sosyal medya üzerinden örgütlenmiş sosyal bir topluluk olduğunu söyledi. Kitap Ağacı'nın Bitlis'teki kuruluşunun yaklaşık iki ay öncesine dayandığını ifade eden Albayrak, grubun tek amacının kitap okumak olduğuna dikkat çekerek, "Bu topluluk kendi içerisinde gerek eğitimci öğretmen arkadaşlar, gerek sağlıkçı arkadaşlar, gerekse ev hanımı ve hatta evli-çocuklu aileler gibi arkadaşlardan oluşan bir grup. Bu anlamda Bitlis'te çok fazla sosyal aktivite alanı mevcut değil. Bitlis Kitap Ağacı olarak bir nebzede olsa bu aktivitelerin artması için kurulduk. İki aylık bir süre olmasına rağmen şu anda 40 civarında üyemiz var. İnşallah her geçen gün bu grubumuz daha çok büyüyecektir" dedi.



Üyelerin daha çok sosyal medya üzerinden birbirleriyle iletişimde olduğu ve etkinliklerin duyurulduğunu dile getiren Ersin Albayrak, şöyle konuştu:



"Kitap Ağacı'nın konsepti; kitap okumayı aşılamak, kitap okumaya özendirmek, kitap ağacı ve kitap sayesinde çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek sıcak bir muhabbet ortamı oluşturmaktır. Çünkü bir vesile ile farklı illerden buraya gelen çoğu insanların tanıdık kimseleri olmuyor. Bu nedenle de herkesin yaşayabileceği birçok zorluğu yaşıyorlar. Aslında bu girişimiz sayesinde doğu-batı, güney-kuzey ittifakı da gelişmiş oluyor. Bu şekilde aramızda karma güzel bir topluluk oluştu. Bu anlamda bizler grup olarak her ay ortak bir kitap belirliyoruz. Herkes belirlenen bu kitabı okuyor ve ay sonunda onun istişaresi yapılıyor. Buluşmalarımız da ayrıca sosyal medya üzerinden oluyor. İlk etapta bizim paylaşımlarımız hazırlanarak bir sonraki ay toplanma yeri, saati ve okunacak kitap hakkında bilgiler veriliyor. Belirlenecek olan kitap, oylama sonucu belirleniyor ve belirlenen bu kitaplar 15 gün ya da bir aylık süre zarfında okunma süresi veriliyor. Bu kitaplar okunduktan sonra bir araya gelinip bu kitabın bize kazandırdıkları, kitabın ana teması ya da kitapta hissedilen duygular üzerine istişareler ve tartışmalar yapılıyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Topluluğumuz kesinlikle hiçbir siyasi parti ya da bir oluşum değildi. Tamamen tek amacı kitap okumak olan bir topluluktur. Bu anlamda da tüm kitapseverleri grubumuza katılmaya davet ediyoruz. Grup olarak almış olduğumuz ortak kararla bir sonraki ay Bitlis Valimiz Sayın Ahmet Çınar'ın kitabını okumayı kararlaştırdık. İnşallah kitabı okuduktan sonra Sayın Valimizi misafir etmek istiyoruz."



Topluluk üyesi olan Resim Öğretmeni Eşe Yiğit ise, toplulukla ilk olarak sosyal medya üzerinden Mersin'de tanıştığını ve iş dolayısıyla geldiği Bitlis'te de topluluğa katılmaya devam ettiğini söyledi. Yiğit, "Daha öncesinde sosyal medya üzerinden ilkin Mersin'de bu grupla tanışmış ve bir yıl boyunca etkinliklere dahil olmuştum. Bitlis Kitap Ağacı'na instagram hesabı üzerinden ulaştım. Burada hep birlikte kitap okuyoruz. Okudukça da grubumuzun büyüyeceğine inanıyorum. Bende kitap okumanın bir zorunluluk olduğunu düşünüp bu gruba katılanlardandım. Ancak bu gruba katıldıktan sonra biz burada bir aile olduk. Bu gruba oğlum, eşim yani ailemle çok kolay katılabiliyorum. Burada çok sıcak bir ortam var. Gruba katılmayı herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu.



Grup üyelerinden Mehmet Kaya da, gruba ilk günden beri dahil olduğunu anlatarak, "Mesleğim gereği daha öncede kitap okuyordum, ancak böyle bir grupta kitap okumak daha bir zevkli oluyor. Bu gruba dahil olduktan sonra iki kitap okuduk ve üçüncü kitaba başlıyoruz. Bu anlamda bilgiler paylaştıkça çoğalıyor. Zaten bizde o esasla bu aileye dahil olduk. Grubu katılmayı tüm arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Burası bizim için farklı bir sosyal etkinlik olmuş oluyor. Gruptaki tüm üyeler bilinçli ve bilgili insanlar, bizlerde bir birimizden istifade etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Tatvan'da yeni olduklarını belirten grup üyelerinden Dilruba Ercan ise, kendileri için son derece sıcak bir ortam olduğunu, insanlarla bir şeyler paylaşmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. - BİTLİS