Sosyal Medyadan Kurtulmuş'a Hakarete Tutuklama

Düzce'de sosyal medya üzerinden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'a hakaret suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan İ.B. ve T.B'nin adreslerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.



Bazı dokümanlara el konulduğu arama sonrasında, İ.B. ve T.B. gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "devlet büyüklerine hakaret" suçundan tutuklandı.