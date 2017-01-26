Sosyal Medyadan Köpek Satışına Ceza

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, yapılan ihbar sonucunda, sosyal medyadan köpek satışı yapan bir kişiye idari para cezası uyguladı.



Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından, ticaret izni almadan sosyal medya hesabından köpek satışı ilanı yayınlayan şahsa, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet etmekten ilgili maddeler gereği bin 833 TL'lik üç ayrı idari yaptırım cezası uygulandı. - KAYSERİ