ARNAVUTKÖY Belediyesi Gençlik Merkezinde öğrencilerle bir araya gelen Sosyal Medya Savaşları Kitabı Yazarı, Medya ve PR Danışmanı Ümit Sanlav, sosyal medyanın tehlikelerine ve sosyal medyada iyi görünmenin yollarına değindi. Sanlav, "Sosyal medyadan hırsızlara davetiye çıkartmayın" diyerek sosyal medya kullanıcılarını uyardı.



"Etkili Sosyal Medya Kullanımı" konulu konferansta konuşan Ümit Sanlav, sosyal medyanın sınırsız ve sonsuz faydalarına rağmen, yanlış kullanıldığında oluşabilecek zararlı etkilerine ve sosyal medyada iyi görünmenin yollarını açıkladı. Yapılan anket ve araştırma sonuçlarına göre her 10 gençten 9'unun sosyal medya bağımlısı olduğuna dikkat çeken Sanlav, sosyal medya bağımlılığının hayatı sabote eden olumsuzluklarının yanı sıra, güvenlik açıkları doğurduğunu şu cümlelerle ifade etti:



"Bağımlılık türlerinden biri de 'anı yaşamaktansa paylaşmak' dürtüsüdür. Düşünün ki bir aile tatile gitmiş ve gittiği yerden fotoğraf paylaşıyor. Paylaşımlarında biraz daha gezindiğinizde evinde yaptığı konum belirten paylaşımlar da var. Yani diyor ki; 'ben ailece şehir dışındayım, tatildeyim, evim savunmasız, adresim de budur.' Seyahat ve tatillerde yer bildirimi yapmak ve evimizden paylaşımlarda konum bilgisi vermek, hırsızlara davetiye çıkartmak demektir."



"SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ ARTIK CV'LERİMİZ"



Sosyla medyanın günümüzdeki dijital kimlikler olduğuna dikkat çeken Sanlav, şunları söyledi.



"Sosyal medya hesaplarımız artık cv'lerimiz. Bankalar kredi verirken, işverenler işe alırken, sosyal medya hesaplarımızı inceliyorlar. Dolayısıyla paylaşım yapmadan önce içeriğini iyi düşünün, bugün yaptığınız sorumsuz bir paylaşım, yıllar sonra hakkınızda olumsuz bir algı olarak karşınıza çıkabilir. Arkadaş listemizi güvendiğimiz ve tanıdığımız kişilerden oluşturmalıyız. Sosyal medyada her gördüğümüz erkek, erkek olmayabilir, her gördüğümüz kadın, kadın olmayabilir, her gördüğümüz çocuk, çocuk olmayabilir. Tanımadığımız kişilerden gelen istekleri kabul etmemeliyiz. Nasıl ki evimizin kapısını her çalanı içeri buyur etmiyorsak, sosyal medya hesaplarımıza da her önüne geleni kabul etmemeliyiz, mahrem konulara girmemeliyiz. Sosyal medyadaki art niyetli kişi ve oluşumların özel konuşmalarımızı şantaj olarak kullanması, hırsızlık ve cinsel tacize varan sonuçlar doğurabiliyor, bunun pek çok örnekleri var."



Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'ya, Arnavutköy gençliğine verdiği önemden dolayı teşekkür eden Ümit Sanlav, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarı olduğu 2023 Vizyonunda yer alan en önemli çalışmalardan birinin teknolojik yönden tam bağımsız Türkiye çalışmaları olduğunu belirtirken, kendi arama motorumuzu, sosyal paylaşım sitelerimizi ve browserımızı hayata geçirmemiz gerektiğini kaydetti.



- İstanbul