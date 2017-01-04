Sosyal Medyadan "Fetö Propagandası" İddiası

Düzce'de, sosyal medya üzerinden "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinden "FETÖ'nün propagandasını yaptığı" öne sürülen A.G'nin adresine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.



Operasyon sonrasında gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusu sonrasında mahkemeye çıkarılan A.G, tutuklandı.