Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanına Hakarete Tutuklama

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Bozüyük Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği ileri sürülen G.Ö, evinde yakalandı.



Söz konusu adreste yapılan aramada, 2 pompalı tüfek ve 960 gram esrar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.Ö, tutuklandı.