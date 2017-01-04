Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanına Hakarete Tutuklama

Düzce'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan T.K'nın ikametine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.



Evde arama yapan ekipler bilgisayar ve bazı dokümanlara el koyarak T.K'yı gözaltına aldı.



İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.