Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanına Hakarete Gözaltı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çalışan bir kişi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine hakaret ve darbeyi övücü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Araştırma Büro Amirliği ekipleri, havalimanındaki özel bir şirketin çalışanı A.G'yi, sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'ta Cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine hakaret ettiği ve darbeyi övücü paylaşımlar yaptığı iddiasıyla cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alarak, adliyeye sevk etti.