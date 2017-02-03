Sosyal Medyadaki "Selamlaşma Genelgesi" İddiaları

Sosyal medyada, Başbakanlık tarafından yayımlandığı belirtilen ve kamu kurum kuruluşlarında "Hayırlı işler", "Hayırlı akşamlar" gibi kalıpların kullanılmamasının istendiği iddia edilen genelgenin gerçekle ilgisinin olmadığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, sosyal medyada "selamlaşma kalıpları" başlığıyla "Başbakanlık genelgesi" olduğu iddia edilen bir belge paylaşıldı.



Söz konusu belgede anayasa değişikliği için yapılacak halk oylaması öncesinde yanlış anlaşılmalara neden olmaması için "Hayırlı işler", "Hayırlı cumalar", "Hayırlı akşamlar" gibi kalıpların kullanılmamasına özen gösterilmesinin istendiği ileri sürüldü.



Başbakanlık kaynakları ise söz konusu belgenin gerçekle ilgisi olmadığını bildirdi.



Konuyla ilgili araştırmanın sürdüğü belirtilirken, vatandaşlardan söz konusu sahte belgeye itibar etmemeleri istendi.