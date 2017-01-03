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Sosyal Medyadaki Paylaşımları Nedeniyle Gözaltına Alınan Barbaros Şansal, Yayın Yoluyla "Halkı Kin...

Sosyal Medyadaki Paylaşımları Nedeniyle Gözaltına Alınan Barbaros Şansal, Yayın Yoluyla "Halkı Kin...

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Barbaros Şansal, yayın yoluyla "halkı kin ve düşmanlığı tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sosyal Medyadaki Paylaşımları Nedeniyle Gözaltına Alınan Barbaros Şansal, Yayın Yoluyla

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Barbaros Şansal, yayın yoluyla "halkı kin ve düşmanlığı tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Barbaros Şansal, Sosyal Medya, Terzi Yamağı
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