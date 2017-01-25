Sosyal Medyadaki İlan Üzerinden Aldığı Motosiklet Çalıntı Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şase numarası silinen motosikletin Alanya'dan çalınıp sosyal medya üzerinden ilanla Manavgat'ta satıldığı ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, iki gün önce L.K'nin facebook üzerinden acil satışa çıkardığı motosikleti almak isteyen K.Ç. şahısla irtibata geçti. K.Ç. ertesi sabah motosikletle evin önüne gelen L.K. ile anlaşıp 450 lira karşılığında motosikleti aldı. Birkaç saat sonra babasının arayarak motosikletin plaka ve ruhsatının olmadığını, şase numarasının da silinmiş olduğunu, çalıntı olabileceğini söylemesi üzerine jandarmaya giden K.Ç., burada motosikletin 1 gün önce Alanya'dan çalındığını öğrendi.



Motosiklete el konulurken K.Ç. hakkında çalıntı mal almaktan işlem yapıldı. Motosikleti çaldığı ve K.Ç'ye sattığı iddia edilen L.K'nin aranmasına devam ediliyor. - ANTALYA