Sosyal Medyada Terörist İlan Edilince Şikayetçi Oldu!

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırının ardından kaçan zanlıyı yakalamak için emniyetin çalışmaları titizlikle devam ediyor.

FOTOĞRAFIN GERÇEK SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Akşam saatlerinde bazı sosyal medya hesaplarında yayılan, ardından da birçok haber sitesinin kullandığı saldırgana ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf hareketli dakikalara neden oldu. Atatürk Havalimanı'nda çekildiği iddia edilen fotoğrafın gerçek sahibi ise çok geçmeden ortaya çıktı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden fotoğraftaki kişi, terör örgütleri ile uzaktan yakından bir bağlantısının olmadığını söyledi.



HABER SİTELERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kendisine ait fotoğrafı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde gören Kazakistanlı tüccar, emniyete giderek kendisinin terör örgütleri ile bağının olmadığını anlattı. Emniyette yapılan incelemede Kazak vatandaşın İstanbul'a ticaret için geldiği ve terör örgütleri ile hiçbir bağının olmadığı belirlendi. Kazak vatandaşın, kendisini terör örgütü DEAŞ üyesi saldırgan olarak hedef gösteren sosyal medya hesaplarından ve internet haber sitelerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.