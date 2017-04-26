Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama
Manisa'nın Demirci ilçesinde, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Demirci Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabından terör örgütü lehine propaganda yaptığı belirlenen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi öğrencisi İ.K. (20), Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı mahkemece "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.