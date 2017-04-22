Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Iğdır'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.



6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.