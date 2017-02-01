Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Batman'da sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütünün 3 kişi tutuklandı.propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre,Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.